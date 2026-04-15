Nafarroako Auzitegiak 180 urteko zigorra ezarri dio Zizurko BHIko irakasle bati, 42 emakume grabatzeagatik, gehienak adingabeak

Auzipetuak 15 urte beteko ditu gehienez, ezarritako zigorrik handienaren hirukoitza. Akusatua irakasle izateaz baliatu zen, eta, bere ikasle adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram edo Snapchat bezalako posta eta sare sozialetako sarbide-gakoak bereganatu zituen, baita ikasleen artxibo eta argazki pribatuak ere. Delitu guztiak onartu ditu. 

Nafarroako Justizia Jauregia. Argazkia: Europa Press.
EITB

Nafarroako Auzitegiko Lehen Sekzioak 180 urte eta 9 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri dio Zizurko BHIko irakasle bati, 42 emakume (gehienak adingabeak) zentroko komunetan eta saltokietako probalekuetan grabatzeagatik.

Magistratuek ebatzi dutenez, Zigor Kodearen 76. artikuluaren arabera, auzi honetan ezarritako espetxe-zigorren gehieneko betetze efektiboa 15 urtekoa da, ezarritako zigorrik handienaren (5) hirukoitza, eta auzipetuak 3.000 eta 15.000 euro arteko kalte-ordaina eman beharko die 42 biktimei. 

Joan den martxoaren 24an eta 25ean egindako epaiketaren aurretik, akusatuak 273.000 euro utzi zituen kontsignatuta, kalte-ordainetarako; hori dela eta, auzitegiak aintzat hartu du ebazpen judizialean kaltea konpontzeko aringarria, eta, horren ondorioz, magistratuek gutxieneko mugan ezarri behar dituzte zigorrak.

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke epaia. 

Biktimen artean, auzokide bat zegoen, zeinak, kondenatua bera grabatzen ari zitzaiola ohartu zenean, salaketa jarri zuen 2023an, abiapuntua jarriz ondorengo ikerketa polizial eta judizialari. 

Auzokide horrek salaketa jarri ondoren, Iruñeko 4. zenbakiko Instrukzio Epaitegiko titularrak baimena eman zuen 2023ko urriaren 19an auzipetuaren etxera sartu eta miatzeko, eta bertan hainbat emakume eta adingaberen material grafikoa, irudiak eta bideoak aurkitu zituzten. 

Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, frogatuta geratu da akusatua irakasle izateaz baliatu zela, eta, adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram edo Snapchat bezalako posta eta sare sozialetako sarbide-gakoak bereganatu zituela. Horrela, ikasleen artxibo eta argazki pribatu guztietara sartzen zen eta horiek gorde. 

Defentsak onartu egin zituen grabazioak, bai eta irudiak lortzeko karpeta pertsonaletara sartu zela ere, eta intimitatearen aurkako delitu guztiak aitortu zituen.

Ikertzaileek, gainera, adin txikikoak biluzik irudikatzeko Adimen Artifiziala erabili ahal izateko programa informatiko bat edukitzearen zantzuak aurkitu zituzten.

Defentsak eskatutako aringarriei dagokienez, Auzitegiak baztertu egin ditu akusatuaren buru-nahastea, bidegabeko atzerapenak eta aitorpena.  

Intimitatearen aurkako berrogeitik gora delitu, intimitatearen aurkako delitu jarraituak, haur-pornografia edukitzearen delituak eta haur-pornografia egitearen delituak leporatu dizkiote. 

Era berean, 10 urtean ezingo du adingabeekin zerikusia duen ezein lanbide, ofizio edo jardueratan parte hartu.

Indarkeria matxista Delituak Epaiketak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Zizur Umeak Gizartea

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera

Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zionean gertatu zen sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdiko denboran zegoela ezagutu zuen mutil hori. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.

