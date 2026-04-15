Nafarroako Auzitegiak 180 urteko zigorra ezarri dio Zizurko BHIko irakasle bati, 42 emakume grabatzeagatik, gehienak adingabeak
Auzipetuak 15 urte beteko ditu gehienez, ezarritako zigorrik handienaren hirukoitza. Akusatua irakasle izateaz baliatu zen, eta, bere ikasle adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram edo Snapchat bezalako posta eta sare sozialetako sarbide-gakoak bereganatu zituen, baita ikasleen artxibo eta argazki pribatuak ere. Delitu guztiak onartu ditu.
Nafarroako Auzitegiko Lehen Sekzioak 180 urte eta 9 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri dio Zizurko BHIko irakasle bati, 42 emakume (gehienak adingabeak) zentroko komunetan eta saltokietako probalekuetan grabatzeagatik.
Magistratuek ebatzi dutenez, Zigor Kodearen 76. artikuluaren arabera, auzi honetan ezarritako espetxe-zigorren gehieneko betetze efektiboa 15 urtekoa da, ezarritako zigorrik handienaren (5) hirukoitza, eta auzipetuak 3.000 eta 15.000 euro arteko kalte-ordaina eman beharko die 42 biktimei.
Joan den martxoaren 24an eta 25ean egindako epaiketaren aurretik, akusatuak 273.000 euro utzi zituen kontsignatuta, kalte-ordainetarako; hori dela eta, auzitegiak aintzat hartu du ebazpen judizialean kaltea konpontzeko aringarria, eta, horren ondorioz, magistratuek gutxieneko mugan ezarri behar dituzte zigorrak.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke epaia.
Biktimen artean, auzokide bat zegoen, zeinak, kondenatua bera grabatzen ari zitzaiola ohartu zenean, salaketa jarri zuen 2023an, abiapuntua jarriz ondorengo ikerketa polizial eta judizialari.
Auzokide horrek salaketa jarri ondoren, Iruñeko 4. zenbakiko Instrukzio Epaitegiko titularrak baimena eman zuen 2023ko urriaren 19an auzipetuaren etxera sartu eta miatzeko, eta bertan hainbat emakume eta adingaberen material grafikoa, irudiak eta bideoak aurkitu zituzten.
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, frogatuta geratu da akusatua irakasle izateaz baliatu zela, eta, adingabeen datu pertsonalak erabiliz, Instagram edo Snapchat bezalako posta eta sare sozialetako sarbide-gakoak bereganatu zituela. Horrela, ikasleen artxibo eta argazki pribatu guztietara sartzen zen eta horiek gorde.
Defentsak onartu egin zituen grabazioak, bai eta irudiak lortzeko karpeta pertsonaletara sartu zela ere, eta intimitatearen aurkako delitu guztiak aitortu zituen.
Ikertzaileek, gainera, adin txikikoak biluzik irudikatzeko Adimen Artifiziala erabili ahal izateko programa informatiko bat edukitzearen zantzuak aurkitu zituzten.
Defentsak eskatutako aringarriei dagokienez, Auzitegiak baztertu egin ditu akusatuaren buru-nahastea, bidegabeko atzerapenak eta aitorpena.
Intimitatearen aurkako berrogeitik gora delitu, intimitatearen aurkako delitu jarraituak, haur-pornografia edukitzearen delituak eta haur-pornografia egitearen delituak leporatu dizkiote.
Era berean, 10 urtean ezingo du adingabeekin zerikusia duen ezein lanbide, ofizio edo jardueratan parte hartu.
Gizon bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik, Arabako Aldundiaren tutoretzapekoa bera
Biktimak orain atxilotuta dagoen mutilarekin sexu-harremanak izateari uko egin zionean gertatu zen sexu-erasoa. Joan den igandean, apirilaren 5ean, lagun batekin aisialdiko denboran zegoela ezagutu zuen mutil hori. Hezitzaileetako bati gertatutakoa kontatu ondoren, neskari osasun-zentro batera laguntzeko protokoloak aktibatu ziren, eta ustezko erasotzailearen aurkako salaketa jarri zen.
Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, errentaren kanpaina Bizkaian eta Ekialde Hurbileko gerraren azkena ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango diren gaiak, bi hitzetan.
Amaitu dira Galdakaon ibilgailu batek izandako istripuak eragindako auto-ilarak
Ezbeharraren ondorioz, autoko gidaria zauritu da. Halaber, A-8 errepidean, Bilbo parean eta Donostiara bidean, auto-ilarak sortu dira, hiru ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz.
Kamioi bat gurutzatu da AP-8 autobidean, Oiartzunen, eta auto-ilara luzeak sortu dira Irunera bidean
Bi errei itxi behar izan dituzte, eta, ondorioz, lau kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira. Halaber, Donostiarako noranzkoan ere arretaz gidatzea gomendatzen du Segurtasun Sailak, kamioiaren zati batzuk errepidera erori direlako.
Gipuzkoan desagertutako gizon baten gorpua agertu da Ebro ibaian, Logroño parean
Lehen informazioen arabera, Tolosako ertzain-etxean eman zuten gizonezkoaren desagertzearen berri.
Andre Maria Zuriaren jaiei begira blusa eta nesken kalejira bakarra adosteko negoziazioak ixtear daude
Aldeek kalejira bakarra egitea adostu dute, Foru kalean hasi eta Daton amaituko litzatekeena. Orain, ordutegia dago negoziatzeke.
Migratzaileen erregularizazioa: jakin behar duzun guztia, urratsez urrats
Prozesua apirilaren 16an hasiko da, online edo aurretiko hitzordua eskatuta egin ahal izango da, eta ekainaren 30era arte egongo da zabalik. Urtebeteko bizileku eta lan baimena lortzeko aukera emango du.
Autismoa duen hautagai bat Gasteizen adimen-urritasuna duten pertsonentzako oposizio batetik kanpo uztea berretsi du Justiziak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak ondorioztatzen du ez zuela ofizialki egiaztatu % 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektualik, eta deialdiaren oinarriek horixe eskatzen zuten.
'Esnatu' aurkeztu du UEMAk, arnasguneetako "gainbeherari" erantzuteko dinamika
Arlo askotariko 18 eragilek bat egin dute ekimenarekin, eta "konpromiso zehatzak" hartu dituzte "eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten". Besteak beste, Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank edota Euskadiko Futbol Federazioa beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira.