Con el tema 'Izan nahi duguna', llaman a participar en la 33ª Fiesta de la Escuela Pública Vasca

En un acto que ha tenido lugar hoy en la sede de EITB en Bilbao, se han presentado la canción y el videoclip de la 33 edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca. El tema, que combina ritmo, humor y frescura, ha sido compuesto por Mikel Inuntziaga y Onintza Enbeita le ha puesto la letra. En el videoclip aparecen muchas caras conocidas como las de Jone Laspiur, Itziar Ituño, Roberto Moso o Porrotx. La celebración tendrá lugar el próximo 7 de junio en Santurtzi.