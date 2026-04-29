Con el tema 'Izan nahi duguna', llaman a participar en la 33ª Fiesta de la Escuela Pública Vasca
En un acto que ha tenido lugar hoy en la sede de EITB en Bilbao, se han presentado la canción y el videoclip de la 33 edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca. El tema, que combina ritmo, humor y frescura, ha sido compuesto por Mikel Inuntziaga y Onintza Enbeita le ha puesto la letra. En el videoclip aparecen muchas caras conocidas como las de Jone Laspiur, Itziar Ituño, Roberto Moso o Porrotx. La celebración tendrá lugar el próximo 7 de junio en Santurtzi.
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