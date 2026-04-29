EDUCACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Con el tema 'Izan nahi duguna', llaman a participar en la 33ª Fiesta de la Escuela Pública Vasca

Euskaraz irakurri: 'Izan nahi duguna' kantarekin, Euskal Euskola Publikoaren aurtengo jaian parte hartzera deitu dute
author image

EITB

Última actualización

En un acto que ha tenido lugar hoy en la sede de EITB en Bilbao, se han presentado la canción y el videoclip de la 33 edición de la Fiesta de la Escuela Pública Vasca. El tema, que combina ritmo, humor y frescura,  ha sido compuesto por Mikel Inuntziaga y Onintza Enbeita le ha puesto la letra. En el videoclip aparecen muchas caras conocidas como las de Jone Laspiur, Itziar Ituño, Roberto Moso o Porrotx. La celebración tendrá lugar el próximo 7 de junio en Santurtzi. 

Santurtzi Bizkaia Titulares de Hoy Gobierno Vasco Educación

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X