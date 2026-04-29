"Izan nahi duguna" kantarekin, Euskal Euskola Publikoaren aurtengo jaian parte hartzera deitu dute
Euskal Eskola Publikoaren 33. Jaiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dituzte gaur, EITBren Bilboko egoitzan egindako aurkezpenean. Izan nahi duguna goiburua duen abestia Mikel Inuntziagak sortu du, eta Onintza Enbeitak jarri dio letra. Erritmoa, umorea eta freskotasuna uztartu dituzte. Bideoklipean, hainbat aurpegi ezagun agertzen dira, besteak beste, Jone Laspiur, Itziar Ituño, Roberto Moso eta Porrotx. Santurtzin egingo da aurtengo ospakizuna, ekainaren 7an.
Mugikortasun iraunkorrari eta elikagaien industriari lotutako LHko bi titulu berri onartu ditu Eusko Jaurlaritzak
Onartutako curriculumak honako hauek dira: Mugikortasun Seguru eta Jasangarrirako Prestakuntzako Goi-mailako Teknikaria eta Oliba-oliogintzako eta ardogintzako Teknikaria.
EAEk diskoteketako atezainen gaineko kontrola gogortu du, araudian "hobetu daitezkeen alderdiak" zuzentzeko
Erregelamenduaren erreformak erraztu egingo du gaikuntzak baliogabetzea eta arau-hausteengatik jarduerak berehala etetea.
Medikuen grebaren inguruko tentsioak gora egin du, eta protestak deituta daude Bilbon eta Donostian
Mobilizazioak egingo dituzte gaur arratsaldean. Greban dauden medikuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak presioak egin ditu aparteko orduak egiten jarrai dezaten, eta Ministerioari leporatu diote "ardura inoren gain uztea".
Espainiak antibiotiko kaxa handiak kendu eta txikiagoak merkaturatuko ditu, erabilera desegokiak saihesteko
Osasun publikoko arrazoiengatik hartu da erabakia, gaixoek etxean sobera dituzten botikak erabiltzeko "tentaziorik" izan ez dezaten.
Guardia Zibilak ziberiruzurren aurkako operatiboa zabaldu du Gasteizen
Goizeko lehen orduan hasi da operatiboa, Lakua auzoan, eta oraingoz ez dute atxiloketei ezta miaketei buruzko xehetasunik eman.
Udako eguzki-eklipsea prestatzeko entsegu egunak: Eguzkia abuztuaren 12ko posizioan izango da iluntzean
Gaur-biharretan, Eguzkiak abuztuaren 12a izango duen posizio bera izango du, 20:27 inguruan. Hori dela eta, fenomenoa ikusteko tokirik onena zein den egiaztatu ahal izango da.
Irungo taxilariek salatu dute eraso "basati bat" izan dela, eta indarkeria areagotu egin dela ohartarazi dute
Pikoketa kalean lanean ari zela, taxilari bati hainbat lagunek eraso egin zioten, eta masailezurra hautsi eta begi batean isuri bat eragin zioten.
Europako tenperaturak batezbestekoak baino beroagoak izan ziren 2025ean, eta aurrekaririk gabeko bero boladak eta suteak izan ziren
Copernicus zerbitzuak eta Munduko Meteorologia Erakundeak elkarlanean egindako "Europako Klimaren Egoera 2025ean" txostenaren arabera, glaziarrek izotz masa galdu zuten, inoiz baino hektarea gehiago erre ziren eta itsasoetako gainazaleko tenperatura inoizko beroena izan zen.
Euskadik gazteen indarra berreskuratu du: 25 urtean izandako daturik altuena
Euskal Autonomia Erkidegoan 10 eta 19 urte bitarteko 220.000 gazte daude, 1999tik izandako kopururik altuena. Nafarroan, ez zegoen horrenbeste nerabe 90eko hamarkadaren hasieratik. Hego Euskal Herrian, guztira, 300.000 bat nerabe daude.