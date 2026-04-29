"Izan nahi duguna" kantarekin, Euskal Euskola Publikoaren aurtengo jaian parte hartzera deitu dute

EITB

Euskal Eskola Publikoaren 33. Jaiaren kanta eta bideoklipa aurkeztu dituzte gaur, EITBren Bilboko egoitzan egindako aurkezpenean. Izan nahi duguna goiburua duen abestia Mikel Inuntziagak sortu du, eta Onintza Enbeitak jarri dio letra. Erritmoa, umorea eta freskotasuna uztartu dituzte. Bideoklipean, hainbat aurpegi ezagun agertzen dira, besteak beste, Jone Laspiur, Itziar Ituño, Roberto Moso eta Porrotx. Santurtzin egingo da aurtengo ospakizuna, ekainaren 7an.  

