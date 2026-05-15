Día Internacional de la Celiaquía
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10 productos de uso diario que pueden contener gluten

18:00 - 20:00

Última actualización

Si eres celíaco y no puedes consumir gluten, cuidado con estos 10 productos de uso diario que pueden contener gluten. La Federación de celíacos de Gipuzkoa EZE nos ha ayudado a elaborar esta lista de 10 productos.

Eguraldia

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