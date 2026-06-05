La alcaldesa de Errenteria ratifica ante la Fiscalía la actuación del Ayuntamiento en el caso Xenpelar
Aizpea Otaegi ha comparecido ante la Fiscalía de Menores en relación con el caso Xenpelar Bertso Eskola, y ha respaldado la gestión realizada por el Ayuntamiento ante los presuntos casos de violencia de género. Ha subrayado la necesidad de seguir trabajando para proteger a las víctimas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
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Solucionadas las retenciones que han complicado la circulación en la autovía A-8
La tarde ha sido complicada en la autovía A-8, en sentido Cantabria, este viernes con cuatro accidentes ocurridos en diferentes puntos de la vía. El tráfico ha vuelto a la normalidad a media tarde, hacia las 18:20 horas.
El juez declara inocentes a los seis juzgados por delitos contra la integridad moral de un hombre de Zestoa
El juicio se celebró el pasado mes de diciembre, cuando un hombre acusó a su expareja y a otros cinco ciudadanos de un delito contra la integridad moral, solicitando penas de prisión y multas. Cuatro de los acusados son amigos de su exmujer, y el quinto es el actual alcalde de Zestoa, Mikel Arregi. El juez ha absuelto a todos ellos.
La capital vizcaína acogerá la “II Bilbao en Marcha Contra el Cáncer” el próximo 14 de junio
Esta cita solidaria espera reunir a más de 2 500 personas con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y concienciar sobre la importancia de la prevención y la investigación del cáncer, en especial entre la población masculina.
Solucionados los problemas en Lasarte-Oria y Abanto Zierbena
El inicio del viernes ha sido complicado en varios puntos de la red viaria vasca, si bien, se han ido solucionando poco a poco. El camión siniestrado ayer en la A-8, a la altura de Abanto Zierbena y en sentido Cantabria, ha sido retirado este mediodía, por lo que la circulación ha quedado restablecida.
Euskal Udalekuak dice estar "trabajando" para ofrecer "un verano bonito y tranquilo a los niños", pese a la prohibición
La asociación ha enviado un mensaje a las 200 familias que han solicitado pasar el verano en las colonias de Bernedo y ha explicado que están "trabajando" con su abogado para diseñar "las alternativas más adecuadas" para menores y familias. En otro mensaje compartido en su perfil de Instagram, Euskal Udalekuak se muestra "triste y preocupada" y denuncia que, "a pesar de cumplir con todos los requisitos legales", han denegado a la asociación Dorrekoa la posibilidad de organizar las colonias.
Una persona detenida y otras dos investigadas por robar joyas a personas mayores en Gipuzkoa y venderlas por más de 11.000 euros
La mujer trabajaba como cuidadora en domicilios y residencias de mayores, donde presuntamente sustraía las joyas. La Ertzaintza ha recuperado numerosas piezas durante un registro realizado en Azpeitia.
Los mejores momentos de "Bizi Natura": jueves, 4 de junio de 2026
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La Diputación alavesa sanciona a la asociación Sarrea y deniega el permiso a la asociación Dorrekoa que pretendía organizar en su lugar el Udaleku de Bernedo
Impone una multa de 9000 euros a la asociación Sarrea, así como la imposibilidad de solicitar subvenciones públicas durante 3 años y la inhabilitación para organizar o realizar actividades de ocio con menores durante 3 años. Rechaza la solicitud de autorización a la asociación Dorrekoa, que pretendía organizar un campamento de verano en sustitución de Sarra, acusándola de funcionar como entidad instrumental para evitar la inhabilitación de Sarra, lo que sería fraude de ley.