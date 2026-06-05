Agresiones machistas
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La alcaldesa de Errenteria ratifica ante la Fiscalía la actuación del Ayuntamiento en el caso Xenpelar

GRAFCAV4278. ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 01/06/2026.- La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi (i), acompañada de miembros de la corporación municipal, ofrece una rueda de prensa este lunes para explicar la postura del Ayuntamiento y los pasos dados tras los dos casos de denuncias públicas por comportamientos sexistas realizadas por colectivos feministas que afectan a la Bertso Eskola y a Kukai Dantza. EFE/Juan Herrero.
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Euskaraz irakurri: Xenpelar auzian Udalak izandako jokabidea berretsi du Errenteriako alkateak Fiskaltzaren aurrean
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EITB

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Aizpea Otaegi ha comparecido ante la Fiscalía de Menores en relación con el caso Xenpelar Bertso Eskola, y ha respaldado la gestión realizada por el Ayuntamiento ante los presuntos casos de violencia de género. Ha subrayado la necesidad de seguir trabajando para proteger a las víctimas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Errenteria Gipuzkoa Machismo Sociedad

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