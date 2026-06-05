Eraso matxistak
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Xenpelar auzian Udalak izandako jokabidea berretsi du Errenteriako alkateak Fiskaltzaren aurrean

GRAFCAV4278. ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 01/06/2026.- La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi (i), acompañada de miembros de la corporación municipal, ofrece una rueda de prensa este lunes para explicar la postura del Ayuntamiento y los pasos dados tras los dos casos de denuncias públicas por comportamientos sexistas realizadas por colectivos feministas que afectan a la Bertso Eskola y a Kukai Dantza. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Aizpea Otaegik agerraldia egin du Adingabeen Fiskaltzaren aurrean, Xenpelar auziaren harira, eta Udalak balizko genero-indarkeria kasuen aurrean egindako kudeaketa babestu du. Azpimarratu duenez, beharrezkoa da lanean jarraitzea biktimak babestu eta antzeko egoerak saihesteko.

Errenteria Gipuzkoa Matxismoa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Debekuaren aurrean, "haurrei udaldi polit eta lasai bat" eskaintzeko "lanean" ari dela esan du Euskal Udalekuak elkarteak

Elkarteak mezua bidali die udaldia Bernedoko udalekuetan igarotzeko eskaera egin duten 200 familiei, eta azaldu die "abokatuarekin lanean" ari direla haur eta familientzako "aukera eta alternatiba egokienak diseinatzeko". Arabako Foru Aldundiak debekua ezarri ostean Instagram sare sozialean elkarteak duen profilean mezua partekatu du, "triste eta kezkatuta" daudela esanez eta salatuz "legezko betekizun guztiak bete arren" ukatu diotela Dorrekoa elkarteari udalekuak antolatzeko aukera.

VITORIA, 05/06/2026.- La diputada de Cultura de Álava, Ana del Val, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para informar de las conclusiones del expediente administrativo abierto contra los organizadores del campamento de Bernedo. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Aldundiak Sarrea elkartea zigortu du eta baimena ukatu dio horren ordez Bernedoko udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa elkarteari

9.000 euroko isuna ezarri dio Sarrea elkarteari, bai eta 3 urtez dirulaguntza publikorik jasotzeko dekua eta 3 urtez adin txikikoekin aisialdiko jarduerak antolatu edo egiteko inhabilitazioa ere. Sarrearen ordez udalekua antolatu nahi zuen Dorrekoa Kultur Elkarteari atzera bota dio baimen eskaera, Sarrearen inhabilitazioa saihesteko entitate instrumental gisa funtzionatzea leporatuta, lege-iruzurra litzatekeelako.

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