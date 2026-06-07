CONCENTRACIÓN
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Denuncian una agresión sexual a una mujer durante las fiestas de Etxebarri

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebarriko jaietan emakume bati egindako sexu-erasoa salatu dute
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EITB

Última actualización

En Bizkaia, en Etxebarri, se ha llevado a cabo una concentración para denunciar la agresión sexual ocurrida esta pasada madrugada en las fiestas del barrio de San Antonio, una protesta a la que se han sumado el Ayuntamiento, la comisión de fiestas y las asociaciones de txosnas. Hoy se ha desarrollado una concentración para mostrar su enérgica repulsa a un acto de violencia inaceptable, dicen, que impide la convivencia y que las mujeres puedan andar con seguridad.

Etxebarri Bizkaia Abusos sexuales Sociedad

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