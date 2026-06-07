ELKARRETARATZEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebarriko jaietan emakume bati egindako sexu-erasoa salatu dute

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaian, Etxebarrin, elkarretaratze bat egin dute bart goizaldean San Antonio auzoko jaietan gertatu den sexu-erasoa salatzeko. Udalak, jai batzordeak eta txosnetako elkarteek bat egin dute protestarekin, eta gaueko ekitaldi guztiak bertan behera utzi dituzte. Elkarrekin kaleratutako idatzian diote erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkarbizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.

Etxebarri Bizkaia Sexu erasoak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X