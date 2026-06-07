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Lantegi Batuak e Itsas Museum de Bilbao colaboran en el proyecto de carpintería Erain

Adimen desgaitasuna duten kideak Erain proiektuan dabiltza lanean, itsasontzien arotzerian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Itsas Museoko ontziak eraberritzen aritu dira Lantegi Batuakeko kideak, Erain proiektuari esker
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EITB

Última actualización

La organización Lantegi Batuak que trabaja en Bizkaia promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad intelectual ha puesto en marcha una colaboración especial junto al Itsas Museum de Bilbao. Varias personas con discapacidad intelectual han comenzado a trabajar en Erain, el taller de carpintería de embarcaciones tradicionales del museo.

Bilbao Museos Organizaciones no gubernamentales Sociedad

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