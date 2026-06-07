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Bilboko Itsas Museoko ontziak eraberritzen aritu dira Lantegi Batuakeko kideak, Erain proiektuari esker

Adimen desgaitasuna duten kideak Erain proiektuan dabiltza lanean, itsasontzien arotzerian
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Adimen urritasuna duten pertsonen inklusioa eta garapen profesionala sustatzen ditu Lantegi Batuak erakundeak Bizkaian. Berriki elkarlan berezi bati ekin dio Bilboko Itsas Museoarekin batera. Hainbat lagun museoko ontzi tradizionalak eraberritzen aritu dira bertako tailerrean. Gaur amaitu dute egonaldia, eta kideei erakutsi diete zer egin duten.

Bilbo Museoak Gobernuz Kanpoko Erakundeak Gizartea

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