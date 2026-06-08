El Papa, protagonista de un acto multitudinario en el estadio Bernabéu
León XIV. ha reunido a más de 70 000 personas en el estadio Santiago Bernabéu en un encuentro con las Iglesias Diocesanas de Madrid presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, que ha contado con música de David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, un espectáculo de magia y monólogo humorístico de Santi Rodríguez, entre otros.
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La 45 edición de los Cursos de Verano de EHU girará en torno al conocimiento compartido, los cuidados y la innovación
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