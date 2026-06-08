LEÓN XIV. EN MADRID

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El Papa, protagonista de un acto multitudinario en el estadio Bernabéu

MADRID, 08/06/2026.- El papa León XIV bendice a los fieles en el encuentro con la comunidad diocesana que protagoniza este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Ballesteros
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León XIV. ha reunido a más de 70 000 personas en el estadio Santiago Bernabéu en un encuentro con las Iglesias Diocesanas de Madrid presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, que ha contado con música de David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, un espectáculo de magia y monólogo humorístico de Santi Rodríguez, entre otros. 

Papa León XIV Madrid Iglesia Católica Sociedad

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