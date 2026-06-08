LEON XIV. MADRILEN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aita Santua protagonista, Bernabeu futbol zelaian egin duten ekitaldi jendetsuan

MADRID, 08/06/2026.- El papa León XIV bendice a los fieles en el encuentro con la comunidad diocesana que protagoniza este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Ballesteros
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

70.000 lagun bildu ditu Leon XIV.ak Santiago Bernabeu futbol zelaian, Madrilgo Elizbarrutiko Elizekin egindako topaketan. Christian Galvez eta Patricia Pardok aurkeztuta,  David Bustamante, Daniel Diges eta Diana Navarroren musikaz, magiako ikuskizu batez eta Santi Rodriguezen umorezko monologoaz gozatu dute, besteak beste. 

Leon XIV Aita Santua Madril Eliza Katolikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

idurerre eskisabel
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eskisabel: "Norbanakoen esku utzita, nekez egingo du aurrera euskarak; baldintza politikoak behar dira"

Larunbatean Iruñean egingo den Euskaltzaleen Martxaren atarian, Idurre Eskisabel Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia itxaropentsu mintzatu da, eta ekitaldi jendetsua izatea aurreikusten dutela ziurtatu du. Herritarren inplikazioa eskatzeko ez ezik, agintariei mezu zuzena helarazteko ere baliatuko dute hitzordua. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla aldarrikatuko dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X