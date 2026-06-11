En directo desde San Mamés: acto de graduación de EHU

Según la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, el Ministerio no ha hecho su trabajo, pero el Gobierno Vasco tiene competencias suficientes para hacer frente al problema. Ha aclaro que la posibilidad de recibir atención en centros concertado no es una medida nueva, sino un derecho recogido en un decreto de 2009. Ha asegurado que en Osakidetza hay problemas estructurales, entre otros motivos, porque no se ha abordado a tiempo la escasez de médicos.