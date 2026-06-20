INCENDIO
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Atendidas varias personas por inhalar humo en un incendio en una fábrica abandonada de Vitoria

El fuego ha comenzado pasadas las 10:30 de esta mañana y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Ertzaintza y de los bomberos.
Euskaraz irakurri: Hainbat pertsona artatu dituzte Gasteizko lantegi abandonatu batean izandako sutean kea argasteagatik
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EITB

Última actualización

Varias personas han sido atendidas y al menos una ha sido trasladada a un centro hospitalario como consecuencia de un incendio en las instalaciones de la fábrica abandonada URSSA ubicada en Vitoria y que es utilizada como residencia por cerca de un centenar de personas migrantes. 

Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han explicado que el fuego ha comenzado pasadas las 10:30 de esta mañana y hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de la Ertzaintza y de los bomberos.

Varias personas han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo y al menos una ha sido trasladada a al hospital de Txagorritxu, al parecer por el mismo motivo.

La Ertzaintza y los bomberos siguen trabajando en la zona, en la calle Campo de los Palacios. 

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