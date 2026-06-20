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Hainbat pertsona artatu dituzte Gasteizko lantegi abandonatu batean izandako sutean kea arnasteagatik

Sua 10:30 inguruan piztu da, URSSA fabrikaren eraikin zaharrean, eta suhiltzaileak, Ertzaintzako agenteak eta osasun-langileak bertaratu dira. 

 

 

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EITB

Azken eguneratzea

Hainbat pertsona artatu dituzte Gasteizen, URSSA enpresaren lantegi abandonatuan piztutako sutean kea arnasteagatik

Pertsona migratzaileek erabiltzen dute eraikina, eta gehienak bertan artatu badituzte ere, bat Txagorritxuko Ospitalera eraman dute. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez,  10:30 inguruan piztu da sua, eta Ertzaintzako agenteak, suhiltzaileak eta osasun-langileak bertaratu dira.

Eguneko Titularrak Suteak Gasteiz Araba Gizartea

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