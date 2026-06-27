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Cartel lleno de actividades en el "Día de las peñas" de Pamplona

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PAMPLONA, 27/06/2026.- La Federación de Peñas de Pamplona ha manifestado este sábado su "más firme condena" ante cualquier agresión sexista que pueda producirse en los próximos Sanfermines, que comenzarán el 6 de julio. Lo ha hecho en una concentración organizada con motivo del Día de las peñas de Pamplona. "Desde la Federación de Peñas de Pamplona queremos mostrar nuestra más firme condena ante cualquier agresión sexista que pueda producirse durante estos Sanfermines". Los Sanfermines "deben ser un espacio de encuentro, alegría, convivencia y libertad".EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekintzaz betetako "Peñen Eguna", Iruñean
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EITB

Última actualización

Las peñas de Pamplona han celebrado este sábado su día, con un cartel lleno de actividades. Concurso de calderetes, presentación de pancartas... un día lleno de emociones para los pamplonicas.

Pamplona San Fermín Fiestas Sociedad

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