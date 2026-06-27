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Cientos de personas protestan en Santurtzi contra la violencia policial, convocadas por diversos agentes

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Justizia Anderrentzat
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Bortizkeria polizialaren aurka" protesta egin dute ehunka lagunek Santurtzin, ezkerraldeko eragile ezberdinek deituta
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EITB

Última actualización

Han recorrido las principales calles del municipio para reclamar justicia por Ander, fallecido el pasado miércoles. Piden sanciones y responsabilidades y quieren garantías para que esto no vuelva a ocurrir.

Santurtzi Bizkaia Denuncias Sociedad

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