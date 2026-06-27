PROTESTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bortizkeria polizialaren aurkako protesta egin dute ehunka lagunek Santurtzin, Ezkerraldeko eragileek deituta

Iragarkia
Justizia Anderrentzat
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udalerriko kale nagusiak zeharkatu dituzte asteazkenean hil zen Anderrentzat justizia eskatzeko. Ardurak argitu eta zigorrak jartzeko eskatu dute, eta bermeak horrelakorik berriro gerta ez dadin.

Santurtzi Bizkaia Salaketak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X