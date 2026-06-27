San Fermin 2026
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Ekintzaz betetako "Peñen Eguna", Iruñean

Iragarkia
PAMPLONA, 27/06/2026.- La Federación de Peñas de Pamplona ha manifestado este sábado su "más firme condena" ante cualquier agresión sexista que pueda producirse en los próximos Sanfermines, que comenzarán el 6 de julio. Lo ha hecho en una concentración organizada con motivo del Día de las peñas de Pamplona. "Desde la Federación de Peñas de Pamplona queremos mostrar nuestra más firme condena ante cualquier agresión sexista que pueda producirse durante estos Sanfermines". Los Sanfermines "deben ser un espacio de encuentro, alegría, convivencia y libertad".EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko peñek euren eguna ospatu dute gaur, jardueraz beteriko kartelarekin: kalderete lehiaketa, pankarten aurkezpena... Emozioz beteriko eguna izan da iruindarrentzat.

Iruñea Sanferminak Jaiak Gizartea

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