INDARKERIA MATXISTA
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Gizon bat atxilotu dute Legution, bikotekideari bortizki eraso egiteagatik

Biktima ospitalera eraman behar izan dute, lesioak artatzeko.

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Agentziak | EITB

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Igande goizeko lehen orduan, Ertzaintzak Legutioko (Araba) etxebizitza batean ustez izan den eraso baten berri izan du. Biktima eta ustezko erasotzailea elkarrekin bizi ziren bertan. Patruilak bertaratuta, etxebizitzatik kanpo aurkitu dute emakumea, eraso baten zantzu nabarmenak zituela; ustezko erasotzailea, berriz, etxebizitzaren barruan omen zegoen.

Agenteek etxetik ateratzeko eskatu arren, gizonak ez die jaramon egin, eta emakumeak baimena eman die barrura sartzeko, beharrezkoa zen indarra erabilita. Azkenean, ustezko erasotzailea etxeko gela batean aurkitu dute.

Emakumeak zituen lesioak ikusita, agenteek haren bikotekidea atxilotu dute, ustezko genero-indarkeriako delitu baten egilea izatea egotzita. Atxilotua, jatorriz latinoamerikarra, Ertzaintzaren egoitza batera eraman dute, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko eginbideak betetzera.

Biktima, jatorri latinoamerikarreko 39 urteko emakumea, ospitalera eraman dute, lesioak artatzera.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri; igande eta jaiegunetan, 09:00etatik 18:00etara). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, dei-zerrendatik ezabatu.

Indarkeria matxista Araba Gizartea

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