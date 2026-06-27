VIOLENCIA MACHISTA
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Un hombre detenido en Legutio tras agredir violentamente a su pareja

La víctima ha tenido que ser asistida en un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Legution, bikotekideari bortizki eraso egiteagatik
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Agencias | EITB

Última actualización

A primera hora de este domingo, la Ertzaintza ha sido alertada de una presunta agresión ocurrida en una vivienda de Legutio (Álava), en la que convivían la víctima y el supuesto agresor. A su llegada, las patrullas han comprobado que la mujer se encontraba fuera del domicilio y presentaba evidentes signos de haber sido agredida, mientras que el sospechoso permanecía en el interior del inmueble.

Después de varios intentos para que el hombre saliera de la vivienda, la propietaria del domicilio ha autorizado a los agentes a acceder al interior utilizando la fuerza necesaria. Finalmente, el presunto agresor ha sido localizado en una de las estancias de la casa.

Ante las lesiones que presentaba la mujer, los agentes han procedido a detener a su pareja como presunto autor de un delito de violencia de género. El arrestado, de origen latinoamericano, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza, donde permanece a la espera de que concluyan las diligencias policiales antes de pasar a disposición judicial.

La víctima, de 39 años y también de origen latinoamericano, ha sido trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00). No dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

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