Multitudinarias marchas del 28J en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona
Miles de personas han participado este domingo en multitudinarias movilizaciones en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona, con motivo del 28J, para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+, exigir una igualdad real, denunciar el aumento de los discursos de odio y alertar frente a los retrocesos que amenazan los avances logrados en materia de diversidad.
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