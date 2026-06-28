Ekainaren 28ko martxa jendetsuak Gasteizen, Donostian eta Iruñean
Milaka pertsonak parte hartu dute igande goizean Gasteizen, Donostian eta Iruñean LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko manifestazioetan. Benetako berdintasuna eskatu dute, eta gorroto diskurtsoen gorakada salatu dute. Halaber, aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzerapausoen aurrean ohartarazi dute.
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Ezkabarteko sutea egonkortu dute, baina puntu batzuk gori-gori daude oraindik
Dagoeneko ez dago fronte aktiborik, baina egun batzuk gehiago emango dituzte lanean, oraindik gori dauden puntuak erabat itzaltzeko.
Ezkabarteko sutea itzaltzeko lanean jarraitzen dute, euriak zertxobait lagunduta
Hirugarren gauez jarraian, lurreko brigadako ehun kide lanean aritu dira. Zeregin nagusia sutearen perimetroa zaintzea eta garrak berriro ez zabaltzea izan da. Haizea eta iristeko zailak diren guneetako fokuak asko zailtzen ari dira sutea kontrolatzeko lanak, Nafarroako Gobernuko larrialdi zerbitzuen arabera.
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