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Ekainaren 28ko martxa jendetsuak Gasteizen, Donostian eta Iruñean

Iragarkia
Manifestación por el Día del Orgullo LGTBI 2026 en Pamplona. EUROPA PRESS 28/6/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsonak parte hartu dute igande goizean Gasteizen, Donostian eta Iruñean LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko manifestazioetan. Benetako berdintasuna eskatu dute, eta gorroto diskurtsoen gorakada salatu dute. Halaber, aniztasunaren arloan lortutako aurrerapenek mehatxatzen dituzten atzerapausoen aurrean ohartarazi dute.

Gasteiz Donostia Iruñea LGTBI Gizartea

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