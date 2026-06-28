Lurrikarak Venezuelan
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Tristura eta ezintasuna nagusi, Euskal Herriko venezuelar komunitatean

Iragarkia
Tristeza entre impotencia en la comunidad venezolana de Euskal Herria, tras el terremoto En varios puntos del territorio se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda a Venezuela Ropa, alimentos, medicinas... toda ayuda es bien recibida por los miles de afectados Especialmente, el material médico es de gran ayuda en estos momentos, ya que la catástrofe es muy reciente
18:00 - 20:00
Venezuela oinazean murgilduta dago. Argazkia: EITB MEDIA.
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EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko venezuelarren komunitatea triste dago Venezuelan izan diren lurrikarek eragindako hodamendiaren aurrean. Hainbat bilketa gune ireki dituzte laguntza bildu eta hara bidaltzeko. Bien bitartean, venezuelarrek pena handiz segitzen dute hango berriak jasotzen, ezintasun sentsazioarekin, euren lurraldetik urrun.

Venezuela Lurrikarak Hondamendi naturalak Gizartea

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