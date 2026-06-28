Terremotos en Venezuela
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Tristeza e impotencia entre la comunidad venezolana de Euskal Herria

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Tristeza entre impotencia en la comunidad venezolana de Euskal Herria, tras el terremoto En varios puntos del territorio se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda a Venezuela Ropa, alimentos, medicinas... toda ayuda es bien recibida por los miles de afectados Especialmente, el material médico es de gran ayuda en estos momentos, ya que la catástrofe es muy reciente
18:00 - 20:00
Venezuela se encuentra sumida en el dolor. Foto: EITB MEDIA.
Euskaraz irakurri: Tristura eta ezintasuna nagusi, Euskal Herriko venezuelar komunitatean
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EITB

Última actualización

La comunidad venezolana de Euskal Herria se encuentra sumida en el dolor, tras los terremotos que han asolado al país latinoamericano. En diferentes puntos del territorio, se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos siguen con un profundo dolor, y con una gran sensación de impotencia por la distancia que les separa de su tierra.

Venezuela Terremotos Desastres naturales Sociedad

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