Tristeza e impotencia entre la comunidad venezolana de Euskal Herria

La comunidad venezolana de Euskal Herria se encuentra sumida en el dolor, tras los terremotos que han asolado al país latinoamericano. En diferentes puntos del territorio, se han abierto puntos de recogida para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Mientras tanto, los venezolanos siguen con un profundo dolor, y con una gran sensación de impotencia por la distancia que les separa de su tierra.