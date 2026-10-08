Un accidente entre un coche y un camión provoca retenciones en la AP-8 en Galdakao

Varios incidentes están afectando al tráfico en Bizkaia y Gipuzkoa. El más destacado se registra en la AP-8, en Galdakao, donde un accidente entre un coche y un camión ha obligado a cortar un carril y provoca retenciones en sentido Irun. En Arrasate, la GI-627 ya está abierta tras otro accidente, mientras que los accesos a San Mamés desde la BI-10 permanecen cerrados en ambos sentidos.

El accidente entre un coche y un camión se ha producido en la AP-8, a la altura del kilómetro 103, en Galdakao, en sentido Irun. Como consecuencia del siniestro, un carril permanece cortado, lo que está provocando retenciones en este tramo de la autopista.

En Gipuzkoa, la GI-627 ya está abierta al tráfico tras el accidente registrado en el kilómetro 37, en Arrasate, en sentido Maltzaga.

La carretera había permanecido cortada en ambos sentidos y se había establecido un desvío señalizado.

Además, en la BI-10, a la altura del kilómetro 118, en Bilbao, están cerrados los accesos a San Mamés en ambos sentidos.

Se recomienda circular con precaución y seguir las indicaciones de los servicios de tráfico.