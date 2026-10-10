Detenidos dos hombres acusados de intentar robar cable y dañar las vías de tren en Bedia

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres de 38 y 63 años en Bedia (Bizkaia) como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras intentar sustraer cableado en la vía férrea y causar daños en la misma.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos han tenido lugar esta misma madrugada en un tramo de las vías de Euskotren, cerca de la localidad vizcaína.

Tras saltar la alarma de corte de cable, los autores han dejado abandonado un hacha y ropa y han huido de forma precipitada a bordo de un vehículo.

Poco después, personal de seguridad de la empresa ferroviaria ha comprobado los desperfectos causados y ha localizado alrededor de 70 metros de cable cortado y preparado para su recogida.

Una patrulla de la Ertzaintza se ha desplazado al lugar y ha localizado el vehículo sospechoso. En el registro de este, se han encontrado diversas herramientas y útiles utilizados presumiblemente para cometer el delito.

Los dos ocupantes han sido detenidos y puestos posteriormente en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial competente.