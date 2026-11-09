INCENDIO EN GIPUZKOA
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El viento sur dificulta la extinción de dos incendios forestales en Zaldibia y Olaberria

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El fuego ha calcinado 8,5 hectáreas en Zaldibia y otras 0,5 en Olaberria, donde está más controlado. Los bomberos de Gipuzkoa y los equipos forestales trabajan en las labores de extinción.

Gipuzkoa Incendios

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