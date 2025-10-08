7 SESIONES

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Eusko Ikaskuntza propone una gira con la experiencia artística EzBerdin Berdinak

Las actuaciones, guiadas por Kukai Dantza Taldea y creadores vascos de diferentes disciplinas, comenzarán el 24 de octubre en Bilbao y se prolongarán hasta diciembre.

EzBerdin Berdinak ikuskizuna
Euskaraz irakurri: EzBerdin Berdinak esperientzia artistikoa biran, Eusko Ikaskuntzaren eskutik
author image

EITB

Última actualización

Eusko Ikaskuntza ha presentado hoy el espectáculo EzBerdin Berdinak , una "reflexión creativa" encabezada por Kukai Dantza Taldea y diferentes creadoras y creadores vascos de diferentes disciplinas.

EzBerdin Berdinak no es, en palabras de sus responsables, "un espectáculo al uso, sino una experiencia que fomente la reflexión sobre la identidad, la convivencia, el euskera, etc.".

Habrá un total de siete actuaciones de esta "reflexión creativa", que combinarán danza contemporánea y tradicional, bertsos, teatro y músicas en directo como la txalaparta, el rap o la electrónica.

La gira comenzará en Bilbao, en el 5º plató de la sede de EITB, los días 24 y 25 de octubre, continuará en Pamplona el 8 de noviembre, en el frontón de la Universidad Pública de Navarra y, posteriormente, el proyecto se trasladará al trinquete Jai Alaì de Donibane-Garazi (28 de noviembre), al palacio Europa de Vitoria-Gasteiz (12 de diciembre) y a San Sebastián, a Tabakalera (19 y 20 de diciembre).

Las entradas ya están a la venta en la web de Eusko Ikaskuntza por 18 euros (15 euros antes del 17 de octubre), y tras el espectáculo habrá sesiones de debate con el público. 

Eusko Ikaskuntza Cultura

Más noticias cultura

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

José Ramón Soroiz gana la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong

El actor vasco José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en 'Maspalomas', y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico 'Her heart beats in its cage', han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Soroiz ha agradecido a los directores del film, a su familia y a su pueblo, Legorreta, el creer en él.

Cargar más