Eusko Ikaskuntza ha presentado hoy el espectáculo EzBerdin Berdinak , una "reflexión creativa" encabezada por Kukai Dantza Taldea y diferentes creadoras y creadores vascos de diferentes disciplinas.

EzBerdin Berdinak no es, en palabras de sus responsables, "un espectáculo al uso, sino una experiencia que fomente la reflexión sobre la identidad, la convivencia, el euskera, etc.".

Habrá un total de siete actuaciones de esta "reflexión creativa", que combinarán danza contemporánea y tradicional, bertsos, teatro y músicas en directo como la txalaparta, el rap o la electrónica.

La gira comenzará en Bilbao, en el 5º plató de la sede de EITB, los días 24 y 25 de octubre, continuará en Pamplona el 8 de noviembre, en el frontón de la Universidad Pública de Navarra y, posteriormente, el proyecto se trasladará al trinquete Jai Alaì de Donibane-Garazi (28 de noviembre), al palacio Europa de Vitoria-Gasteiz (12 de diciembre) y a San Sebastián, a Tabakalera (19 y 20 de diciembre).

Las entradas ya están a la venta en la web de Eusko Ikaskuntza por 18 euros (15 euros antes del 17 de octubre), y tras el espectáculo habrá sesiones de debate con el público.