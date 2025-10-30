EXPOSICIÓN
Una exposición reúne objetos olvidados en los libros, en la Biblioteca Municipal de Errenteria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Liburuetan ahaztutako objektuen bilduma bitxia ikusgai, Errenteriako Udal liburutegian
Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Quienes acudan estos días a la Biblioteca Municipal de Errenteria disfrutarán de una propuesta especial bajo el título ‘Tesoros entre páginas’: una curiosa colección de objetos olvidados dentro de los libros. Se trata de pequeñas cosas que se han devuelto junto con los libros — marcadores, tickets, fotografías, postales, notas manuscritas u otras pistas que han dejado las personas lectoras — y que evocan historias silenciosas.

