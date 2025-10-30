ERAKUSKETA
Liburuetan ahaztutako objektuen bilduma bitxia ikusgai, Errenteriako Udal liburutegian

18:00 - 20:00
EITB
author image

Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Errenteriako Udal Liburutegiak "Altxorrak orrien artean" izenburupean erakusketa antolatu du, liburuetan ahaztuta geratutako objektuen bilduma bitxia. Liburuekin batera itzuli diren gauza txikiak daude ikusgai; orri-markatzaileak, tiketak, argazkiak, postalak, eskuz idatzitako oharrak eta irakurleek utzitako bestelako aztarnak.

 

Errenteria Gipuzkoa Kultura

