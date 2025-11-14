El día que Franco murió nació el grupo de danzas Oinkari, que aquel 20 de noviembre de 1975 celebró su primera reunión fundacional. En mayo de 1976, ofrecerían su primera actuación, en el cine Gurea.

50 años después, el 20 de noviembre, se celebrará una chocolatada y un poteo popular para conmemorarlo, y al día siguiente, el viernes 21 de noviembre, se estrenará el espectáculo "50 urte dantzan" en el polideportivo Olaederra, con miembros y exmiembros de Oinkari.

Además, el sábado, 22 de noviembre, continuarán las celebraciones: recital de la escuela de danza, concierto de Gozategi, comida...

El grupo Korrontzi, colaborador habitual del grupo de danzas, ha regalado al grupo de Villabona la canción "Oinkari 50".