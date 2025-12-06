DURANGOKO AZOKA

Público y artistas, disfrutando de Durangoko Azoka

Durangoko Azokaren bigarren eguna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jendea eta sortzaileak, Durangoko Azokak disfrutatzen

En el segundo día de Durangoko Azoka, Landako ha lucido espléndido.  

Los creadores y las creadoras se han mostrado satisfechas con el ritmo que lleva la feria, y la gente se ha acercado masivamente a disfrutar del día. 

Feria Durango 2025 Cultura

Las jóvenes artistas Nagore Tamayo y Maider Arruti dan el salto a la gran plaza de la cultura

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

