¿Qué trajo el arquitecto Frank Gehry a Bilbao?

Zer ekarri zuen Frank Gehry arkitektoak Bilbora?
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer ekarri zuen Frank Gehry arkitektoak Bilbora?
EITB

Frank Gehry hizo para Bilbao un osado proyecto y quedó atado de por vida a la villa. Consiguió abrir la ciudad al mundo, y hoy son muchos los que recuerdan la profunda huella que dejó el arquitecto en la capital vizcaína.

