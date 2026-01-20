La Tamborrada del Atlético San Sebastián homenajea al actor José Ramón Soroiz
La Tamborrada del Atlético San Sebastián ha homenajeado a uno de sus miembros, al actor José Ramón Soroiz, que fue galardonado con la Concha de Plata en la última edición del Festival de San Sebastián. Esta tarde ha recibido emocionado la distinción del club, y la ha celebrado de la mejor forma posible: sumándose al son de barriles y tambores.
Te puede interesar
El 7 de febrero arranca el Campeonato de Bertsolaris de Álava, con 18 bertsolaris
Para hacerse con los seis billetes para la final, que se disputará el 28 de marzo, los bertsolaris alaveses competirán en dos fases, con un total de cinco eliminatorias y una final.
Las mascaradas comenzarán este domingo, en Iruri y Ozaze
Entre el 18 de enero y el 26 de abril, las jóvenes y los jóvenes de Zalgize, Mendikota, Ozaz e Iruri realizarán 15 representaciones de este carnaval.
La violencia machista está "normalizada" en los sectores vascos del audiovisual y las artes escénicas
Una investigación impulsada por (H)emen Elkartea y EAB Euskal Aktoreen Batasuna evidencia que en los sectores de audiovisuales y las artes escénicas "la violencia psicológica, sexual o explotación laboral se producen de forma amplia y normalizada".
Último día de "Linguae Vasconum Primitiae", el primer libro impreso en euskera, en Euskal Herria
Bernart Etxepare escribió el primer libro impreso en euskera en 1545. "Linguae Vasconum Primitiae" fue impreso en Burdeos y la única copia de libro pertenece a la Biblioteca Nacional de Francia. La obra se ha expuesto en los últimos tres meses en el Museo Vasco de Baiona y aunque varias instituciones y cargos electos han pedido que permanezca allí, volverá a la biblioteca de París para ser conservada a oscuras durante los próximos tres años.
Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián
La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
Estas han sido las principales noticias culturales del año
El año 2025 ha abierto caminos inéditos en la industria musical vasca. Este año que termina lo recordaremos como el año de los "sold out" y los grandes conciertos.
Aitor Etxebarriazarraga, ganador del Campeonato de Bertsolaris de Bizkaia
El bertsolari de Gernika ha protagonizado el duelo final junto con Onintza Enbeita, quien se ha clasificado en segunda posición con medio punto menos que el ganador (1163 puntos para Etxebarriazarraga y 1162,5 puntos para Enbeita).
Segundo concierto de despedida de Pantxoa eta Peio: 9 de enero de 2027 en el BEC!
El dúo pone fin a su trayectoria con un segundo concierto de despedida que tendrá lugar el 9 de enero de 2027 en el Bizkaia Arena, tras agotar las entradas de su otra fecha, un día después.
Goya, Jasper Johns, Steve McQueen, Dan Flavin, Ruth Asawa y Rosalind Nashashibi, en los museos vascos en 2026
El museo San Telmo, Artium y el museo Guggenheim de Bilbao adelantan el grueso de su programación para el próximo año.