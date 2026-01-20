Tamborrada de San Sebastián
La Tamborrada del Atlético San Sebastián homenajea al actor José Ramón Soroiz

18:00 - 20:00
La Tamborrada del Atlético San Sebastián ha homenajeado a uno de sus miembros, al actor José Ramón Soroiz, que fue galardonado con la Concha de Plata en la última edición del Festival de San Sebastián. Esta tarde ha recibido emocionado la distinción del club, y la ha celebrado de la mejor forma posible: sumándose al son de barriles y tambores.

Tamborrada 2026 Donostia-San Sebastián Cultura

