Labayru publica una gramática digital del bizkaiera

La fundación ha reunido y clasificado los rasgos morfológicos, sintácticos y ortotipográficos del euskera de Bizkaia “para cualquiera que use o quiera escribir en euskera”. 

"Bizkaieraren Gramatika" Labayru

Página web de la gramática del euskara occidental de Labayru

Euskaraz irakurri: Labayruk bizkaieraren gramatika sareratu du
author image

EITB

Última actualización

La Fundación Labayru ha puesto en marcha una gramática en línea dedicada al euskera vizcaíno con el nombre Labayru Gramatika, y el objetivo de “facilitar el acceso a contenidos lingüísticos especializados y contribuir al conocimiento, uso y prestigio de esta variante lingüística”.

La plataforma en línea permite consultar “de manera clara y estructurada” las características morfológicas, sintácticas y ortotipográficas de esta variedad dialectal.

"Con la publicación de Labayru Gramatika, la institución completa un nuevo paso en su labor de difusión cultural, situando los contenidos gramaticales al alcance de toda persona interesada en el uso escrito y oral del euskera", ha defendido la fundación.

La gramática fija el euskera occidental, buscando estrechar la relación con el euskera batua y favorecer puentes entre ambos usos. Cada concepto se acompaña de ejemplos para situar las estructuras en su contexto real.

Euskera Cultura

