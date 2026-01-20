Euskara
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Labayruk bizkaieraren gramatika sareratu du

Mendebaldeko euskararen ezaugarri morfologiko, sintaktiko eta ortotipografikoak batu eta sailkatu ditu fundazioak, “euskara darabilen edo euskaraz idatzi nahi duen edonorentzat”.
"Bizkaieraren Gramatika" Labayru
Labayruren Bizkaieraren Gramatikaren webgunea
author image

EITB

Azken eguneratzea

Labayru Fundazioak Bizkai euskararen gramatika sareratu du, aspaldi argitaratutako bi lan, Euskeraren Jarraibide Liburua: Lehenengo pausuak (2001) eta Bizkai Euskeraren Jarraibide Liburua: Bigarren pausuak (2005), oinarri hartuta.

Sarean erabilgarri dagoen gramatikan, bizkaieraren ezaugarri morfologiko, sintaktiko eta ortotipografikoak batu eta sailkatu dituzte, “bizkaiera hobeto ezagutu eta erabili ahal izateko”.

“Bizkaieraz jarduteko orduan sor daitezkeen zalantzak argitzeko tokia” da gramatika, Labayruk azaldu duenez: “Gramatika honek mendebaldeko euskara edo bizkaiera estandarra deritzoguna finkatzen du, beti ere euskara batuarekin lokarriak ugariagoak eta estuagoak izan daitezen”.

Mami akademikoaz gain, hainbat jakingarri labur ere paratu dituzte webean, gomendio gisara, hala nola “Gaur gauez edo gaur gauean?”, “Ikuskeran, ikusikeran ala ikusieran?”, “Ni lezko bati edo ni lako bati?” eta “Kafe kikarakadea ala kikarakadea kafea”. 

Euskara Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Linguae Vasconum Primitiae" euskaraz inprimatu zen lehen liburuak azken eguna du Euskal Herrian

Bernat Etxeparek 1545ean idatzitako lana, euskaraz argitaratu zen lehen liburua, Bordelen izan da ikusgai. Frantziako Liburutegi Nazionalak du liburuaren kopia bakarra, eta azken hiru hilabeteetan Baionako Euskal Museoan izan da ikusgai. Hainbat erakundek eta hautetsik bertan uzteko eskatu badute ere, Parisko liburutegira itzuliko da, hiru urtez ilunpean gordeta edukitzeko.

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Errobik azken kontzertua eman du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian

Anje Duhalde eta Mixel Ducau buru dituen talde lapurtar historikoak bere azken zuzenekoa eskaini du Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Errobi taldea euskal rock progresiboaren aitzindari bihurtu zen 70eko hamarkadan. Iaz hasi zuten Errobiren 50. urteurrena ospatzeko agur-bira, eta arrakasta handia izan dute Euskal Herriko hainbat herritan. Astearte honetan, abenduaren 30ean, amaituko dute ibilbide oparo hori, sarrera guztiak agortu dituen kontzertu batekin. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X