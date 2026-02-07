DANZA
Jone San Martin crea ‘sORDA’, para relatar su experiencia personal con la sordera

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jone San Martinek "sORDA" sortu du, gortasunaren inguruan
EITB

La función propone un diálogo entre la danza contemporánea y los mundos aparentemente opuestos del sonido y el silencio.

Danza Cultura Donostia-San Sebastián Comunidad Autonóma Vasca Cultura

