DANTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jone San Martinek "sORDA" ikuskizuna sortu du, gortasunaren inguruan

Jone San Martin crea ‘sORDA’, para relatar su experiencia personal con la sordera
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dantza garaikidearen eta soinuaren zein isiltasunaren arteko elkarrizketa eskaintzen du dantzari donostiarrak ikuskizun berrian.

Dantza Kultura Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Kultura

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X