El Libertimendua de Amikuze da comienzo al animado carnaval en la Baja Navarra

La Tamborrada del Atlético San Sebastián ha homenajeado a uno de sus miembros, al actor José Ramón Soroiz, que fue galardonado con la Concha de Plata en la última edición del Festival de San Sebastián. Esta tarde ha recibido emocionado la distinción del club, y la ha celebrado de la mejor forma posible: sumándose al son de barriles y tambores.