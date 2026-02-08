CARNAVAL
El Libertimendua de Amikuze da comienzo al animado carnaval en la Baja Navarra

Amikuzeko libertimenduarekin, inauteri giroan murgildu da Nafarroa Beherea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Amikuzeko libertimenduarekin, inauteri giroan murgildu da Nafarroa Beherea
author image

EITB

Última actualización

Los libertimentos han tomado la plaza de Donapaul de la mano de música, danza, bertsos y teatro. Hasta el 14 de marzo, se podrá disfrutar de otras muchas actuaciones con las creaciones locales.

Baja Navarra Iparralde Cultura Cultura

