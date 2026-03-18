Proyecto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco presenta el anteproyecto de la Ley del Sistema Cultural de Euskadi

El objetivo del anteproyecto de ley es “ordenar, dar coherencia y fortalecer el sistema cultural”. La fase de alegaciones se iniciará el 20 de marzo para incorporar al texto “aportaciones del sector cultural, las instituciones y la ciudadanía”.

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta Andoni Iturbe Kulturako sailburuordea
La consejera Ibone Bengoetxea y el viceconsejero Andoni Iturbe. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Kultura Sistemaren Lege-proiektuaren zirriborroa aurkeztu du
author image

EITB

Última actualización

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha presentado esta mañana en el Museo San Telmo de San Sebastián el anteproyecto de Ley del Sistema Cultural de Euskadi, y ha anunciado que el periodo de alegaciones al texto se iniciará el 20 de marzo.

“Esta ley es una herramienta para que la cultura en Euskadi funcione mejor como sistema: refuerza derechos, sitúa el euskera en el centro y dota de instrumentos reales a la política cultural”, ha subrayado la vicelehendakari.

El borrador plantea, entre otros términos, la elaboración de un Plan Cultural al menos cada cinco años e impulsar “medidas para promover la presencia, conocimiento, transmisión, difusión, visibilidad y uso de euskera en todos los ámbitos culturales”.

El Gobierno Vasco destaca estas "10 novedades clave" de la ley

  1. Es una ley marco “de sistema”, con visión integrada.
  2. No crea nueva estructura administrativa ni altera competencias.
  3. Introduce un Plan de Cultura quinquenal con prórroga automática.
  4. Establece planes operativos bianuales.
  5. Consolida un sistema de indicadores homologables y su guía.
  6. Refuerza el Observatorio Vasco de la Cultura y el uso de datos.
  7. Incorpora la dimensión digital (espacios culturales digitales, alfabetización y enfoque de derechos, incluyendo IA).
  8. Integra sostenibilidad y ODS en políticas, equipamientos y servicios.
  9. Reconoce el valor del espacio público como ámbito cultural.
  10. Establece garantías: papel del Ararteko y tres compromisos (financiación, Carta de Servicios Culturales y Guía de Buenas Prácticas).

El periodo de alegaciones se abrirá el 20 de marzo, para, en palabras de Bengoetxea, “incorporar aportaciones del sector cultural, las instituciones y la ciudadanía en el marco de un proceso participativo”.

El sistema cultural, en cifras

Según la Encuesta de Participación Cultural en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el 75,9 % de la población lee libros, el 64,8 % asiste a conciertos, el 63,4 % acude al cine y 57,9 % va al teatro.

Además, según el informe sobre el ecosistema de las industrias culturales y creativas elaborado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa existen 16 886 empresas culturales y creativas, 33 983 empleos vinculados al sector cultural y el sector representa el 3,8 % del empleo total en las tres provincias.

Gobierno Vasco Cultura

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X