La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha presentado esta mañana en el Museo San Telmo de San Sebastián el anteproyecto de Ley del Sistema Cultural de Euskadi, y ha anunciado que el periodo de alegaciones al texto se iniciará el 20 de marzo.

“Esta ley es una herramienta para que la cultura en Euskadi funcione mejor como sistema: refuerza derechos, sitúa el euskera en el centro y dota de instrumentos reales a la política cultural”, ha subrayado la vicelehendakari.

El borrador plantea, entre otros términos, la elaboración de un Plan Cultural al menos cada cinco años e impulsar “medidas para promover la presencia, conocimiento, transmisión, difusión, visibilidad y uso de euskera en todos los ámbitos culturales”.