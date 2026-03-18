El Gobierno Vasco presenta el anteproyecto de la Ley del Sistema Cultural de Euskadi
El objetivo del anteproyecto de ley es “ordenar, dar coherencia y fortalecer el sistema cultural”. La fase de alegaciones se iniciará el 20 de marzo para incorporar al texto “aportaciones del sector cultural, las instituciones y la ciudadanía”.
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha presentado esta mañana en el Museo San Telmo de San Sebastián el anteproyecto de Ley del Sistema Cultural de Euskadi, y ha anunciado que el periodo de alegaciones al texto se iniciará el 20 de marzo.
“Esta ley es una herramienta para que la cultura en Euskadi funcione mejor como sistema: refuerza derechos, sitúa el euskera en el centro y dota de instrumentos reales a la política cultural”, ha subrayado la vicelehendakari.
El borrador plantea, entre otros términos, la elaboración de un Plan Cultural al menos cada cinco años e impulsar “medidas para promover la presencia, conocimiento, transmisión, difusión, visibilidad y uso de euskera en todos los ámbitos culturales”.
El Gobierno Vasco destaca estas "10 novedades clave" de la ley
- Es una ley marco “de sistema”, con visión integrada.
- No crea nueva estructura administrativa ni altera competencias.
- Introduce un Plan de Cultura quinquenal con prórroga automática.
- Establece planes operativos bianuales.
- Consolida un sistema de indicadores homologables y su guía.
- Refuerza el Observatorio Vasco de la Cultura y el uso de datos.
- Incorpora la dimensión digital (espacios culturales digitales, alfabetización y enfoque de derechos, incluyendo IA).
- Integra sostenibilidad y ODS en políticas, equipamientos y servicios.
- Reconoce el valor del espacio público como ámbito cultural.
- Establece garantías: papel del Ararteko y tres compromisos (financiación, Carta de Servicios Culturales y Guía de Buenas Prácticas).
El periodo de alegaciones se abrirá el 20 de marzo, para, en palabras de Bengoetxea, “incorporar aportaciones del sector cultural, las instituciones y la ciudadanía en el marco de un proceso participativo”.
El sistema cultural, en cifras
Según la Encuesta de Participación Cultural en la Comunidad Autónoma de Euskadi, el 75,9 % de la población lee libros, el 64,8 % asiste a conciertos, el 63,4 % acude al cine y 57,9 % va al teatro.
Además, según el informe sobre el ecosistema de las industrias culturales y creativas elaborado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa existen 16 886 empresas culturales y creativas, 33 983 empleos vinculados al sector cultural y el sector representa el 3,8 % del empleo total en las tres provincias.
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