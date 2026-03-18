Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Kultura Sistemaren Lege-proiektuaren zirriborroa aurkeztu du
Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Euskadiko Kultura Sistemaren Lege-proiektuaren zirriborroa aurkeztu du gaur Donostian, San Telmo Museoan, eta testuari alegazioak aurkezteko epea martxoaren 20an hasiko dela iragarri du.
“Lege hau tresna bat da Euskadin kulturak sistema gisa hobeto funtziona dezan: eskubideak indartzen ditu, euskara erdigunean jartzen du eta kultura-politikarako benetako tresnak ematen ditu”, azpimarratu du lehendakariordeak.
Zirriborroak gehienez ere bost urtean behin Kultura Plana egitea aurreikusten du, esaterako, baita kultura esparru guztietan “euskararen presentzia, ezagutza, transmisioa, zabalkundea, ikusgarritasuna eta erabilera sustatzeko neurriak” artikulatzea ere.
Lege egitasmoaren testuak hamar berrikuntza hauek aurreikusten ditu:
- Sistema-legea da, ikuspegi integratuarekin.
- Ez du administrazio-egitura berririk sortzen, ezta eskumenak aldatzen ere.
- Bost urteko Kultura Plana ezartzen du, luzapen automatikoarekin.
- Bi urteko plan operatiboak ezartzen ditu.
- Adierazle homologagarrien sistema sendotzen du.
- Euskal Kulturaren Behatokia indartzen du eta datuen erabilera bultzatzen du.
- Dimentsio digitala txertatzen du (espazio digitalak, alfabetatzea eta eskubideen ikuspegia, AA barne).
- Jasangarritasuna eta GJHak integratzen ditu politika eta zerbitzuetan.
- Espazio publikoaren balioa aitortzen du kultura-esparru gisa.
- Bermeak ezartzen ditu: Arartekoaren papera eta hiru konpromiso (finantzaketa, Zerbitzu Gutuna eta Jardunbide Egokien Gida).
Alegazioen epea martxoaren 20an irekiko da, Bengoetxeak azaldu duenez, “sektore kulturalaren, erakundeen eta herritarren ekarpenak jasotzeko prozesu parte-hartzaile baten barruan”.
Kultur sistema, zifratan
Euskal Autonomia Erkidegoko parte-hartze kulturalari buruzko inkestaren arabera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoak biztanleen % 75,9k liburuak irakurtzen dituzte, % 64,8 kontzertuetara joaten dira, % 63,4 zinemara joaten dira eta % 57,9, antzerkietara
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak eta Orkestra – Lehiakortasunerako Euskal Institutuak kultura- eta sorkuntza-industrien ekosistemari buruz egindako txostenaren arabera, EAEn 16.886 kultura- eta sorkuntza-enpresa daude, eta kultura-sektoreari lotutako 33.983 lanpostu (enplegu osoaren % 3,8).
Zure interesekoa izan daiteke
Sigur Rós talde islandiarrak Bilbon joko du irailaren 15ean
Emanaldia Euskalduna Jauregian izango da, Bilbao Orkestra Sinfonikoarekin batera. Kontzertua Robert Ames zuzendariarekin eta tokian tokiko orkestrekin egiten ari diren biraren parte da.
Gemma Cuervo aktorea hil da, 91 urte zituela
Antzokietako oholtza gainean egindako lanagatik eta telebistako programa zein telesailetan agertzeagatik oso ezaguna zen Bartzelonan jaio eta Madrilen hil den aktorea.
"Carne y arena" murgiltze esperientzia, gaurtik aurrera EITBren Bilboko egoitzan
Berez, joan den astean zen zabaltzekoa, baina, arrazoi teknikoak tarteko, atzeratu egin behar izan dute. Alejandro Gonzalez Iñarritu zinemagilearen instalazioa bisitatzeko sarrerak EITBren webgunean eskuratu ahal dira.
Hollywood, Oscar sarien 98. ekitaldirako prest
"Sinners" filmak markak hautsi ditu 16 izendapen jasota, eta "Sirat" Nazioarteko Film Onenaren saria jasotzeko izendatu dute. Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio eta Benicio del Toro izango dira galan protagonista nagusiak.
EITBren "Super Manterola" komedia berria grabatzen ari dira
Anjel Alkain, Iker Galartza eta Aitziber Garmendia daude aktoreen artean. Karmelo eta Luixito anaiak dira, biak mutilzaharrak, eta Bakartxo ilobarekin batera, Super Manterola dendaren ardura dute. Azpeitiko Erdi kalean grabatzen ari dira eta, oraindik emisio egunik zehaztu ez bada ere, barre-algarak egin egingo ditugu.
Korrikaren lehen kilometroak Parisen, aldarrikapenez beteta
Dozenaka lagunek hartu dute parte Korrikaren lehen kilometroetan, Parisen, eta Euskal Etxearen 70. urteurrena ere ospatu dute, besteak beste, Frantziako Estatuan euskararen ofizialtasuna aldarrikatuz.
“Los domingos”ek goya jo du
Alauda Ruiz de Azuaren pelikulak film onenaren, zuzendari onenaren, gidoi onenaren, emakumezko aktore protagonista onenaren eta antzeztaldeko emakumezko aktore onenaren sariak irabazi ditu Goya sarien 40. edizioan. Jose Ramon Soroizek gizonezko aktore protagonista onenaren saria jaso du, Maspalomasen egindako lanagatik, eta euskal zinemak zortzi sari bereganatu ditu guztira.
'Yellow Letters' filmak lortu du Berlinaleko pelikula onenaren Urrezko Hartza
Turkiako agintariek artista bikote baten aurka duten zentsurari buruzkoa da Ique lker Çatak zinemagile turkiar-alemaniarraren filma.
“Carne y arena” Alejandro Gonzalez Iñarrituren instalazioa, EITBren Bilboko egoitzan bisitagai
Bisitaria migratzaile eta errefuxiatuen bidaiaren zati baten erdian kokatzen duen “murgiltze esperientzia” martxoaren 11tik ekainaren 20ra paratuko dute EITBren egoitzaren 5. platoan. Sarrerak otsailaren 17tik aurrera egongo dira salgai, 11,21 euroan.