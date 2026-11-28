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La serie ‘Go!azen’ recibe el Premio Abadia por su labor de promoción del euskera entre los jóvenes
El elenco de actores y actrices de la producción musical ha recogido el reconocimiento otorgado por la Diputación de Gipuzkoa, tras 13 temporadas acercando el euskera a las nuevas generaciones, desde una perspectiva positiva, natural y educativa.
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