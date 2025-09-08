Arte

La sala Ondare presenta la exposición "Hormaren kontra" de Pablo Ochoa de Olza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Hormaren kontra" Pablo Ochoa de Olzaren lanen erakusketa, Bilbon

La sala bilbaína acoge hasta el 15 de noviembre una exposición de 40 obras del artista y grafitero retirado navarro, con las que se conmemora el 60º aniversario de la creación del grafiti en Filadelfia en 1965.  

Arte

