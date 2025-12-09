La entrada al Museo de Navarra será gratuita hasta el 1 de marzo

El Museo de Navarra, en Pamplona, ha reabierto la totalidad de su exposición permanente tras finalizar la primera fase de las obras de eficiencia energética, y celebrará su vuelta con la entrada gratuita hasta el próximo domingo, 1 de marzo.

Las obras (aislamiento térmico, carpintería exterior, fachada…) comenzaron en diciembre de 2024, implicaron el cierre de las cuatro plantas de la exposición permanente, y han tenido un coste final de 2 239 517 euros.

Para 2026, el Museo tiene expondrá un conjunto de lingotes de cobre y un conjunto de vasos cerámicos de la Edad de Bronce hallados en el yacimiento del término de Ceda-La Celada de Tafalla, así como las últimas adquisiciones de arte contemporáneo que ha realizado el Museo, entre los años 2021 y 2024 y obras de Koldo Sebastián y Fernando Golvano.