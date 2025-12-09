REAPERTURA

La entrada al Museo de Navarra será gratuita hasta el 1 de marzo

Tras finalizar la primera frase de obras de adecuación del edificio, las cuatro plantas de la colección permanente vuelven a estar a disposición de las y los visitantes.  

Nafarroako Museoaren fatxada, Iruñean

Fachada principal del museo. Foto: Museo de Navarra.      

Euskaraz irakurri: Nafarroako Museorako sarrera doakoa izango da martxoaren 1era arte
El Museo de Navarra, en Pamplona, ha reabierto la totalidad de su exposición permanente tras finalizar la primera fase de las obras de eficiencia energética, y celebrará su vuelta con la entrada gratuita hasta el próximo domingo, 1 de marzo.

Las obras (aislamiento térmico, carpintería exterior, fachada…) comenzaron en diciembre de 2024, implicaron el cierre de las cuatro plantas de la exposición permanente, y han tenido un coste final de 2 239 517 euros.

Para 2026, el Museo tiene expondrá un conjunto de lingotes de cobre y un conjunto de vasos cerámicos de la Edad de Bronce hallados en el yacimiento del término de Ceda-La Celada de Tafalla, así como las últimas adquisiciones de arte contemporáneo que ha realizado el Museo, entre los años 2021 y 2024 y obras de Koldo Sebastián y Fernando Golvano.

Arca de marfi l de elefante realizada en los talleres de Medinat-al-Zahara (Córdoba) durante el Califato Omeya, que presenta en todas sus caras una rica decoración vegetal, animal y lo que es más inusual, figura humana, recreando escenas de la corte islámica. Sus inscripciones permiten conocer datos tan importantes como la fecha de su realización, su autoría: Maestro Faray y sus discípulos, o su destinatario: el hijo de Almanzor.

Algunas piezas como la "Arqueta de Leire", pieza de marfil del siglo XI,  y el "Retrato del marqués de San Adrián", de Franciso de Goya, volverán a estar expuestos al público. 

