Berriro irekitzea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako Museorako sarrera doakoa izango da martxoaren 1era arte

Eraikina egokitzeko obren lehen esaldia amaitu ondoren, bilduma iraunkorreko lau solairuak bisitarien eskura daude berriro.
Nafarroako Museoaren fatxada, Iruñean
Museoaren fatxada nagusia. Argazkia: Nafarroako Museoa.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Museoak, Iruñean, bere erakusketa iraunkor osoa ireki du berriro eraginkortasun energetikoko obren lehen fasea amaitu ondoren, eta bere itzulera ospatuko du datorren igandera arte, martxoak 1.

Lanak (isolamendu termikoa, kanpoko arotzeria, fatxada...) 2024ko abenduan hasi ziren, erakusketa iraunkorreko lau solairuak ixtea ekarri zuten, eta 2 239 517 euroko kostua izan dute.

2026rako, Museoak kobrezko lingote multzo bat eta Tafallako Ceda-La Celada udalerriko aztarnategian aurkitutako Brontze Aroko zeramikazko edalontzi multzo bat izango ditu ikusgai, baita Museoak 2021 eta 2024 urteen artean egin dituen arte garaikideko azken erosketak eta Koldo Sebastian eta Fernando Golvanoren lanak ere.

Arca de marfi l de elefante realizada en los talleres de Medinat-al-Zahara (Córdoba) durante el Califato Omeya, que presenta en todas sus caras una rica decoración vegetal, animal y lo que es más inusual, figura humana, recreando escenas de la corte islámica. Sus inscripciones permiten conocer datos tan importantes como la fecha de su realización, su autoría: Maestro Faray y sus discípulos, o su destinatario: el hijo de Almanzor.

"Leireko Arketa", 1004. urteko elefante-bolizko kutxa C., eta Francisco de Goyaren "San Adriango markesaren erretratua" jendearen aurrean egongo dira berriro. 

Museoak Iruñea Artea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi