Exposición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"El espíritu de Bizkaia", en el Museo de Arte Sacro de Bilbao

Bizkaiaren espiritua. Nortasun sozial eta erlijiosoaren irudikapenak mende-aldaketan (1870-1936) erakusketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Bizkaiaren espiritua" erakusketa ikusgai Bizkaiko Eleiz Museoan

Última actualización

La exposición "El espíritu de Bizkaia. Representaciones de la identidad social y religiosa en el cambio de siglo (1870-1936)" supone "un viaje por la espiritualidad del territorio"

Bilbao Arte

Te puede interesar

Reinauguran el museo Bonnat-Helleu con la presencia del alcalde de Baiona, la ministra francesa de Cultura y su homóloga vasca
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Reinauguran el museo Bonnat-Helleu con la presencia del alcalde de Baiona, la ministra francesa de Cultura y su homóloga vasca

A la reinauguración oficial han asistido, entre otros, la ministra francesa de Cultura Rachida Dati, el alcalde de Baiona Jean-René Etchegaray y la consejera vasca de Cultura Ibone Bengoetxea. Los trabajos de reforma del museo han durado casi 15 años y han costado 29 millones de euros. El museo ha duplicado su superficie hasta los 4.000 metros cuadrados, y actualmente cuenta con casi 7.000 obras de arte 
Cargar más