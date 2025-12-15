Erakusketa
"Bizkaiaren espiritua" erakusketa ikusgai, Bizkaiko Eleiz Museoan

Bizkaiaren espiritua. Nortasun sozial eta erlijiosoaren irudikapenak mende-aldaketan (1870-1936) erakusketa
18:00 - 20:00

Lurraldearen espiritualtasunetik egindako bidaia da "Bizkaiaren espiritua. Nortasun sozial eta erlijiosoaren irudikapenak mende-aldaketan (1870-1936)", XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen lehen hamarkadetara arte.

