El Museo de Arte e Historia de Durango acoge hasta el 26 de abril la exposición "Giovanni Battista Piranesi. Roma imaginada".

Piranesi, creador de gran prestigio nacido en el siglo XVIII, estudió grabado en el Véneto, y creó sobre todo en Roma.

La exposición de Durango está basada en la colección de José Ignacio Olave y ha sido comisariada por Garazi Arrizabalaga, directora del museo de Durango.