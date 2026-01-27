Exposición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Museo de Durango presenta una colección de grabados de Piranesi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Piranesiren grabatuak, Durangoko museoan

Última actualización

El Museo de Arte e Historia de Durango acoge hasta el 26 de abril la exposición "Giovanni Battista Piranesi. Roma imaginada".

Piranesi, creador de gran prestigio nacido en el siglo XVIII, estudió grabado en el Véneto, y creó sobre todo en Roma.

La exposición de Durango está basada en la colección de José Ignacio Olave y ha sido comisariada por Garazi Arrizabalaga, directora del museo de Durango. 

Durango Arte

Te puede interesar

Ukitzeko Artea Arte Ederren Bilboko Museoarne programa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta otra obra del programa Ukitzeko Artea para personas ciegas

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presentado hoy la versión accesible, en relieve, de una obra del artista Luis Meléndez. Este trabajo y otros de las diez anteriores ediciones serán expuestos en 16 centros escolares de Bizkaia, y permitirán así que el alumnado con problemas de visión disfrute de la experiencia del arte, mientras que el resto del las y los escolares, con los ojos tapados, sentirán las consecuencias de las deficiencias visuales .

Cargar más
Publicidad
X