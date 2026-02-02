Piden que se cumpla la normativa europea aprobada en 2022, y que se aplique un IVA reducido a los productos y servicios culturales. En el cine, el teatro o la literatura, por ejemplo, esa reducción ya está vigente, pero, a diferencia de otros países, la venta de obras de arte ha quedado exenta, por lo que las galerías no abrirán sus puertas del 2 al 7 de febrero.